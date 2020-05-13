13 Май 2020 2020-05-13T08:27:32+03:00

В троллейбусах Рязани пройдут рейды по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В автобусах и троллейбусах Рязани пройдут рейды, во время которых будут проверять соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Сорокина во время очередного совещания. Кроме того, управление транспорта будет ежедневно мониторить наполняемость троллейбусов.

Напомним, с 12 мая городской пассажирский транспорт возобновил работу в режиме полного дня. Чиновники призвали совершать поездки только в случае необходимости и соблюдать меры предосторожности:

«В автобусах и троллейбусах продолжается обязательное соблюдение социальной дистанции, <…> рекомендуется совершать поездки с использованием средств защиты органов дыхания - масок, респираторов, платков и прочих» (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU