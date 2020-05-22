Экс-первого зампрокурора Рязанской области наградят памятным знаком
Отправленного на пенсию бывшего первого заместителя прокурора Рязанской области Юрия Монахова наградят памятным знаком «Благодарность от земли Рязанской». Соответствующее распоряжение опубликовано 22 мая.
Напомним, 19 мая генпрокурор России подписал приказ о сложении полномочий Юрия Монахова в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Работе в органах прокуратуры он посвятил 40 лет (читать подробнее биографию Юрия Монахова).
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ИСТОЧНИК KP.RU