2020-05-22T16:31:37+03:00
Общество

Экс-первого зампрокурора Рязанской области наградят памятным знаком

Юрий Монахов получит знак «Благодарность от земли Рязанской»
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Экс-первого зампрокурора Рязанской области наградят памятным знаком. Фото: Дмитрий Осинин.Экс-первого зампрокурора Рязанской области наградят памятным знаком. Фото: Дмитрий Осинин.
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Отправленного на пенсию бывшего первого заместителя прокурора Рязанской области Юрия Монахова наградят памятным знаком «Благодарность от земли Рязанской». Соответствующее распоряжение опубликовано 22 мая.

Напомним, 19 мая генпрокурор России подписал приказ о сложении полномочий Юрия Монахова в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Работе в органах прокуратуры он посвятил 40 лет (читать подробнее биографию Юрия Монахова).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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