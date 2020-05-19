19 Май 2020 2020-05-19T22:34:13+03:00

Первый зампрокурора Рязанской области Юрий Монахов ушел на пенсию. Фото: Дмитрий Осинин | Рязанские ведомости.

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Первый заместитель прокурора Рязанской области Юрий Монахов покинул должность в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. Соответствующий приказ 19 мая подписал генеральный прокурор России.

Руководитель облпрокуратуры Иван Панченко отметил, что Юрий Иванович посвятил себя службе в органах прокуратуры 40 лет.

— Его ответственное отношение к работе, принципиальность и объективность при принятии решений всегда было и остается примером для подражания молодым сотрудникам, — сказал Панченко.

ДОСЬЕ «КП»

Юрий Иванович Монахов родился в 1954 году в поселке Александро-Невский.

В 1976 году поступил в Харьковский юридический институт, где обучался до 1980 года.

С августа 1980 года проходит службу в органах прокуратуры Рязанской области.

Работал стажером, старшим помощником в Касимовской межрайонной прокуратуре.

С 1984 года - в должности районного прокурора: в 1984 - 1993 гг. прокурором Пронского района, в 1993 - 2007 гг. прокурором Советского района Рязани.

С 2007 по 2009 - прокурор Железнодорожного района Рязани.

10 июля 2009 года приказом генерального прокурора РФ назначен первым заместителем прокурора Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU