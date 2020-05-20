Рязанских школьников обязали получить допуск к отмененным экзаменам

20 Май 2020 2020-05-20T14:10:12+03:00

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В понедельник, 18 мая, школьники шести рязанских школ пришли на итоговое собеседование по русскому языку, необходимое для допуска к ОГЭ. Подобные собеседования в экзаменационную программу 9-х классов ввели в 2019 году в качестве аналога итогового сочинения в 11-м классе. В этом году экзамен-собеседование проходил 12 февраля. Однако ряд рязанских школьников не смогли его пройти в этот день, в основном - по причине болезни.

Задание на собеседовании несложные: прочитать и пересказать текст, ответить на ряд вопросов по теме текста.

Запасной датой проведение итогового собеседования значилось 18 мая.

Парадокс ситуации заключается в том, что 14 мая министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина объявила об отмене экзаменов у учащихся 9-х классов. Но получить допуск к отмененным экзаменам школьников все равно обязали.

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ИСТОЧНИК KP.RU