Рязанских школьников обязали получить допуск к отмененным экзаменам
В понедельник, 18 мая, школьники шести рязанских школ пришли на итоговое собеседование по русскому языку, необходимое для допуска к ОГЭ. Подобные собеседования в экзаменационную программу 9-х классов ввели в 2019 году в качестве аналога итогового сочинения в 11-м классе. В этом году экзамен-собеседование проходил 12 февраля. Однако ряд рязанских школьников не смогли его пройти в этот день, в основном - по причине болезни.
Задание на собеседовании несложные: прочитать и пересказать текст, ответить на ряд вопросов по теме текста.
Запасной датой проведение итогового собеседования значилось 18 мая.
Парадокс ситуации заключается в том, что 14 мая министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина объявила об отмене экзаменов у учащихся 9-х классов. Но получить допуск к отмененным экзаменам школьников все равно обязали.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Министр образования Рязанской области объявила об отмене экзаменов в 9-х классах
ЕГЭ в 11-х классах будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы (подробности).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU