2020-05-19T17:58:35+03:00
Коронавирус Covid-19

84-летняя рязанка победила коронавирус

19 мая бабушку выписали из инфекционного отделения больницы имени Семашко
Поделиться:
Фото: сайт больницы имени Семашко (г. Рязань).Фото: сайт больницы имени Семашко (г. Рязань).
Изменить размер текста:

Во вторник, 19 мая, из инфекционного отделения больницы имени Семашко выписали 84-летнюю Нину Васильевну, которой ранее поставили диагноз коронавирус.

Бабушку привезли в Рязань из Новомичуринска в состоянии средней тяжести. Но самочувствие пациентки быстро ухудшалось, ее перевели в реанимацию, где она провела 19 дней.

Медики говорят, что люди старше 65 лет обычно имеют различные хронические заболевания и лечить их сложнее. Но профессиональная команда врачей больницы имени Семашко в лице заведующей отделением анестезиологии и реанимации Надежды Михайловны Решетиной, заведующей пульмонологическим отделением Елены Викторовны Алмазовой, врачей-инфекционистов Дарьи Александровны Тюриной и Елены Николаевны Смирновой справилась с задачей!

- Когда поставили диагноз коронавирус - я испугалась, - рассказывает Нина Васильевна. – Ведь так хочется еще пожить! Страх прошел только после реанимации, когда я перестала задыхаться и начала свободно дышать. Я благодарна всем врачам, медсестрам и санитаркам за заботу обо мне, за доброту и за профессиональное лечение. Они совершили чудо, помогли мне преодолеть такую страшную болезнь.

Сегодня 84-летнюю Нину Васильевна доставили домой. Ей предстоит длительная реабилитация. Но главное она победила коронавирус!

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани после COVID-19 поправился еще 21 человек

Общее количество выздоровевших скоро достигнет полутысячи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия обновила статистику по зараженным районам Рязани на 19 мая
84-летняя рязанка победила коронавирус
Любимов наградил 59 волонтеров за борьбу с коронавирусом
Получил тяжелые травмы. В суд передано дело на руководителя старожиловского сельхозпредприятия
На семи улицах Рязани 20 мая отключат электричество
Для рязанцев, больных COVID-19 и нуждающихся в гемодиализе, развернули спецгоспиталь
В Рязани с балкона на 8 этаже сорвался пенсионер
В Рязани после COVID-19 поправился еще 21 человек
Рязанские партийцы поддержали борющихся с коронавирусом медиков
Мэрия: Установка биотуалетов в Рязани из-за коронавируса переносится
В рязанском райцентре квадроцикл перевернул скорую помощь
Прокуратура открыла горячую линию по коронавирусным выплатам рязанским медикам
СКР начал разбираться с невыплатами медикам из Спасского района
В Рязани снова помоют памятник Ленину
В Рязани 19 мая выявили еще 91 случай заражения коронавирусом. Всего – 2485
Перед реставрацией здание поликлиники №14 изучат вдоль и поперек
Первую женскую консультацию отреставрируют в Рязани
Во дворе дома по улице Пушкина в Рязани рухнуло огромное дерево
В девяти районах Рязанской области 19 мая отключат электричество
Сквер на улице Октябрьской в Рязани благоустроят в 2021 году
Самоизоляция в Рязани: в один из баров нагрянула полиция
В Рязани в тяжелом состоянии больше 20 человек с коронавирусом
«Эко-Пронск» незаконно собирал с жителей рязанской глубинки деньги за невывоз мусора
Обвиняемым в убийстве бизнесмена Громова продлили арест до конца лета
Рязанская студентка, разместившая в «Бессмертном полку» портрет Гитлера, проживает в соседнем регионе
В Рязани вновь заработал магазин «Леруа Мерлен»
В среду продезинфицируют самый зараженный район Рязани
Мэрия обновила статистику по зараженным районам Рязани на 18 мая