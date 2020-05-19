84-летняя рязанка победила коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T17:58:35+03:00

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Во вторник, 19 мая, из инфекционного отделения больницы имени Семашко выписали 84-летнюю Нину Васильевну, которой ранее поставили диагноз коронавирус.

Бабушку привезли в Рязань из Новомичуринска в состоянии средней тяжести. Но самочувствие пациентки быстро ухудшалось, ее перевели в реанимацию, где она провела 19 дней.

Медики говорят, что люди старше 65 лет обычно имеют различные хронические заболевания и лечить их сложнее. Но профессиональная команда врачей больницы имени Семашко в лице заведующей отделением анестезиологии и реанимации Надежды Михайловны Решетиной, заведующей пульмонологическим отделением Елены Викторовны Алмазовой, врачей-инфекционистов Дарьи Александровны Тюриной и Елены Николаевны Смирновой справилась с задачей!

- Когда поставили диагноз коронавирус - я испугалась, - рассказывает Нина Васильевна. – Ведь так хочется еще пожить! Страх прошел только после реанимации, когда я перестала задыхаться и начала свободно дышать. Я благодарна всем врачам, медсестрам и санитаркам за заботу обо мне, за доброту и за профессиональное лечение. Они совершили чудо, помогли мне преодолеть такую страшную болезнь.

Сегодня 84-летнюю Нину Васильевна доставили домой. Ей предстоит длительная реабилитация. Но главное она победила коронавирус!

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ИСТОЧНИК KP.RU