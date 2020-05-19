2020-05-19T09:17:08+03:00
Общество

Первую женскую консультацию отреставрируют в Рязани

Здание является объектом культурного наследия регионального значения
Антон ВОХЕЧ
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Здание в центре Рязани приведут в надлежащий порядок. Фото Яндекс-карты.Здание в центре Рязани приведут в надлежащий порядок. Фото Яндекс-карты.
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В Рязани планируют отреставрировать здание на улице Ленина, 36. Здесь расположена женская консультация №1. Конкурсная документация на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ уже размещена на портале государственных закупок. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 878 343 рубля. Подача заявок на этот лот электронных торгов прекратится 20 мая.

Отметим, что здание, в которым ныне располагается женская консультация, ценно тем, что является объектом культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Астраханской (Ленина); жилые и общественные здания — первая половина XIX-начало XX веков».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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