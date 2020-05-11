В центре Рязани отреставрируют старинное здание

11 Май 2020 2020-05-11T13:24:08+03:00

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На Первомайском проспекте в Рязани отреставрируют фасад дома 1/117, расположенного на перекрестке с улицей Маяковского. Он является объектом культурного наследия как часть архитектурного ансамбля первой половины XIX - первой половины XX веков.

Аукцион проводит РязГМУ, в оперативном управлении которого находится памятник. Торги начнутся с суммы более 17 млн рублей.

За эти деньги планируется отремонтировать кирпичную кладку, укрепить трещины, восстановить частично утраченный декор, заново оштукатурить, покрасить стены и выполнить ряд других работ. Кроме того, деревянную часть фасада планируют обработать биозащитным и гидрофобизирующим составами.

Подрядчик должен будет управиться к 15 октября 2020 года. С эскизным проектом, сметами и другими документами можно ознакомиться по ссылке.

СПРАВКА «КП»

Выдержка из исторической справки об объекте культурного наследия:

«Дом с лавками для мещан Муковозовых построен в 1810-х годах по проекту губернского архитектора Н.П. Милюнова. Первоначальное ядро дома в шесть осей с проездной аркой в первом этаже сохранилось в составе основного объёма, выходящего на улицу. В третьей четверти 19 века дом подвергся реконструкции: переделаны фасады, частично изменена внутренняя планировка и отделка помещений, выложены новые своды. Двухэтажная дворовая пристройка датируется концом столетия, когда домом владел С. Щеголев. В советское время арочный проём проезда во двор заложен и превращён в поперечный коридор. Стены здания сложены из кирпича и оштукатурены».

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ИСТОЧНИК KP.RU