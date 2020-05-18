Обвиняемым в убийстве бизнесмена Громова продлили арест до конца лета

18 Май 2020 2020-05-18T21:48:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Спасском районном суде продлили содержание под стражей обвиняемым в убийстве бизнесмена Алексея Громова. Об этом «Комсомолке» сообщили в СУ СК России по Рязанской области. По данным ведомства, фигуранты уголовного дела проведут за решеткой до 20-х чисел августа, как минимум.

Напомним, тело предпринимателя обнаружили 26 сентября 2019 года в собственной машине недалеко от Спасска-Рязанского. Позже следователи сообщили, что киллеры остановили его автомобиль и несколько раз выстрелили в голову и туловище.

По подозрению в убийстве четырех человек - двух исполнителей и двух посредников, а также предполагаемого заказчика преступления.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Красный маршрут. На обочине трассы под Рязанью застрелили бизнесмена Алексея Громова

Труп предпринимателя с двумя пулевыми ранениями обнаружили в собственном автомобиле в Спасском районе (подробнее).

Дочь подозреваемого в убийстве Алексея Громова вступилась за отца

По мнению женщины, директор ООО «Автоклуб Рязани» Александр Рогачев не имеет никакого отношения к гибели предпринимателя-маршрутчика (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU