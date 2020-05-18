Рязанская студентка, разместившая в «Бессмертном полку» портрет Гитлера, проживает в соседнем регионе
Как стало известно «Комсомольской правде» из собственных источников, студентка одного из рязанских вузов, разместившая в «Бессмертном полку» портрет молодого Гитлера, является жительницей одного из сопредельных регионов. Свои необдуманные действия, приведшие к уголовному делу, она совершила тоже за пределами Рязанской области. Девушка находилась на самоизоляции.
Почти стразу студентка одумалась и попыталась все отменить, писала модераторам сайта на почту. Но, увы, попала в поле зрения правоохранительных структур.
В настоящее время в отношении подозреваемой проводятся следственные действия.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всего в качестве подозреваемых по делу проходят четыре человека из разных регионов страны (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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