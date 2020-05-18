Рязанская студентка отправила на портал «Бессмертного полка» фото молодого Гитлера
Следственный комитет России обнародовал имена четырех подозреваемых, по которым возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, сообщает телеканал «Вести». Одна из подозреваемых – студентка из Рязани.
По предварительным данным, девушка отправила на портал «Бессмертного полка» фото молодого Гитлера. А потом, одумавшись, пыталась все отменить, писала модераторам на почту.
По сведениям телеканала, это единственный случай, когда кто-то решился на это.
В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся следственные действия.
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ИСТОЧНИК KP.RU