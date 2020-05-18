Рязанская студентка отправила на портал «Бессмертного полка» фото молодого Гитлера

18 Май 2020 2020-05-18T11:19:39+03:00

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всего в качестве подозреваемых по делу проходят четыре человека из разных регионов страны

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Следственный комитет России обнародовал имена четырех подозреваемых, по которым возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма, сообщает телеканал «Вести». Одна из подозреваемых – студентка из Рязани.

По предварительным данным, девушка отправила на портал «Бессмертного полка» фото молодого Гитлера. А потом, одумавшись, пыталась все отменить, писала модераторам на почту.

По сведениям телеканала, это единственный случай, когда кто-то решился на это.

В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся следственные действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU