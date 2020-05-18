18 Май 2020 2020-05-18T11:51:43+03:00

Появилось жуткое видео с места смертельного ДТП под Рязанью. Фото: УМВД России по Рязанской области.

В селе Льгово в результате дорожно-транспортного происшествия погибли мужчина и женщина

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Появилось видео с места трагического ДТП в селе Льгово, в результате которого погибли молодые мужчина и женщина.

Напомним, авария произошла около полуночи 16 мая на автодороге Рязань – Льгово – Вышгород. По предварительным данным, 28-летний водитель за рулем Subaru Legacy не справился с управлением, вылетел на скорости с дороги и врезался в кирпичный гараж (читать подробнее).

Кадры с месте трегического ДТП в селе Льгово.Источник видео: телеканал "Город".

Всего за минувшую пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека погибли и три человека получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU