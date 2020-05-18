В Рязанской области коронавирус подтвердился еще почти у сотни человек
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции опубликовал свежие данные о количестве зараженных рязанцев. За сутки в регионе выявлено 94 новых случаев.
Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена у 2394 человек.
Кроме того в настоящее время в Роспотребнадзоре находится на подтверждении еще 91 положительный тест. Таким образом, в месте с условно зараженными под наблюдением врачей пребывают 2485 рязанцев.
Власти сообщают, что мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции, проводятся в необходимом объеме. Ситуация под контролем.
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По его словам, врачи не обеспечены средствами защиты и не получают доплаты (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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