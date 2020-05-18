В лесу под Рязанью обнаружили неопознанный труп женщины
17 мая в лесу недалеко от поселка Мурмино Рязанского района обнаружили труп женщины, сообщает региональный СК.
В настоящее время по данному факту Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность женщины, причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.
Приметы погибшей: на вид 55-65 лет, плотного телосложения, волосы седые, лицо полное.
На момент смерти была одета: темно-синяя куртка, синие штаны, коричневая футболка, черные кроссовки.
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Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа. Выясняются все обстоятельства случившегося (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU