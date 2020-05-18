18 Май 2020 2020-05-18T10:11:52+03:00

В лесу под Рязанью обнаружили неопознанный труп женщины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет устанавливает личность погибшей, причину ее смерти и все обстоятельства случившегося

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17 мая в лесу недалеко от поселка Мурмино Рязанского района обнаружили труп женщины, сообщает региональный СК.

В настоящее время по данному факту Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность женщины, причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

Приметы погибшей: на вид 55-65 лет, плотного телосложения, волосы седые, лицо полное.

На момент смерти была одета: темно-синяя куртка, синие штаны, коричневая футболка, черные кроссовки.

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ИСТОЧНИК KP.RU