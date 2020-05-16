В дачном домике в Кораблинском районе обнаружили повешенного рязанца
Утром 16 мая в селе Троица Кораблинского района обнаружили труп 42-летнего рязанца. Об этом «Комсомолке» сообщил один из местных жителей. Тело мужчины находилось в дачном доме.
— Он сам из Рязани, приехал накануне вечером. Был немного выпившим, поговорил с соседом, который живет от него через забор – тоже дачник. Утром сосед решил зайти к нему, смотрит, что дверь открытая, заглянул – а тот висит. Вызвали полицию, — сказал собеседник.
По словам местных, мужчина, возможно, работал в Рязани в грузоперевозках. На своей «ГАЗели» он и приехал в Троицу. Говорят, что месяц назад он якобы расстался с сожительницей.
— По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка, — комментирует следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — О причинах смерти, как и об обстоятельствах случившегося, говорить пока рано, рассматриваются все версии. Повторюсь, идет проверка.
Как стало известно «Комсомолке», на месте происшествия предсмертной записки не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU