2020-05-16T14:00:17+03:00
Происшествия

В дачном домике в Кораблинском районе обнаружили повешенного рязанца

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа. Выясняются все обстоятельства случившегося
Поделиться:
Труп 42-летнего рязанца обнаружили в недостроенном дачном домике в селе Троица Кораблинского района.Труп 42-летнего рязанца обнаружили в недостроенном дачном домике в селе Троица Кораблинского района.
Изменить размер текста:

Утром 16 мая в селе Троица Кораблинского района обнаружили труп 42-летнего рязанца. Об этом «Комсомолке» сообщил один из местных жителей. Тело мужчины находилось в дачном доме.

— Он сам из Рязани, приехал накануне вечером. Был немного выпившим, поговорил с соседом, который живет от него через забор – тоже дачник. Утром сосед решил зайти к нему, смотрит, что дверь открытая, заглянул – а тот висит. Вызвали полицию, — сказал собеседник.

По словам местных, мужчина, возможно, работал в Рязани в грузоперевозках. На своей «ГАЗели» он и приехал в Троицу. Говорят, что месяц назад он якобы расстался с сожительницей.

— По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка, — комментирует следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — О причинах смерти, как и об обстоятельствах случившегося, говорить пока рано, рассматриваются все версии. Повторюсь, идет проверка.

Как стало известно «Комсомолке», на месте происшествия предсмертной записки не было.

ВАЖНО!

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи бесплатно консультирует жителей Рязани, нуждающихся в психологической помощи в условиях самоизоляции.

За консультацией можно обратиться по будням, позвонив по телефону или написав сообщение в мессенджер Whats App по номерам: 8 (980) 561-20-22; 8 (980) 561-08-14; 8 (980) 561-08-34; 8 (915) 602- 92-32.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани презентуют новый автомобиль Skoda Rapid
В дачном домике в Кораблинском районе обнаружили повешенного рязанца
СК проводит проверку по невыплатам денег сотрудникам рязанской скорой помощи, задействованным в борьбе с COVID-19
Уже 230 детей в Рязанской области заразились коронавирусной инфекцией
В Рязанской области за сутки выявили 91 заболевшего COVID-19, еще 86 тестов на подтверждении
В Рязани скончались две женщины с подтвержденным COVID-19
В Рязани умер пожилой мужчина с коронавирусом
В Рязань завезут тесты на антитела к коронавирусу
Более полумиллиона человек зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России»
Министр Прилуцкий рассказал, как в Рязани потратили «путинские» выплаты медработникам
В Рязани презентуют новый автомобиль Skoda Rapid
Магазин джинсовой одежды в ТРЦ «Виктория Плаза» вновь закрыли