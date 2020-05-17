2020-05-17T15:21:07+03:00
Происшествия

Под Рязанью в сарае у своего дома покончил с жизнью 52-летний мужчина

Тело погибшего обнаружила воскресным утро в селе Деулино его мать
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Утром 17 мая в сарае одного из частных домовладений села Деулино Рязанского района обнаружили тело 52-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. На данный момент известно, что рано утром он вышел из дома, а спустя несколько часов мать нашла его тело в сарае.

В настоящее время по факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

Напомним, утром 16 мая в селе Троица Кораблинского района обнаружили труп 42-летнего рязанца, который, по предварительным данным, повесился в строящемся дачном доме.

— Он сам из Рязани, приехал накануне вечером. Был немного выпившим, поговорил с соседом, который живет от него через забор – тоже дачник. Утром сосед решил зайти к нему, смотрит, что дверь открытая, заглянул – а тот висит. Вызвали полицию, — сказал собеседник (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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