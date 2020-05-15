2020-05-15T18:45:43+03:00
Авто

В Рязани презентуют новый автомобиль Skoda Rapid

Видеопрезентация будет проходить ежедневно с 16 по 23 мая. Всех участников ждут приятные сюрпризы
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Фото: дилерский центр ŠKODA «Чехия Авто».Фото: дилерский центр ŠKODA «Чехия Авто».
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Уже совсем скоро дилерский центр ŠKODA «Чехия Авто» представит рязанцам новинку – принципиально новый автомобиль Škoda Rapid в формате уникальной видеопрезентации модели. Серия видеоматериалов по новой модели будет размещаться на нашем сайте и в официальном сообществе дилерского центра «Чехия Авто» ВКонтакте: https://vk.com/chehiaavto с 16 по 23 мая ежедневно.

В программе серия видеообзоров, максимально раскрывающих новый Škoda Rapid. Мы расскажем вам об истории модели, о дизайне автомобиля и Simply Clever решениях, о вместительном багажнике и просторном салоне, мультимедийной системе, о широкой гамме двигателей и коробок передач, а также о системах безопасности и высокотехнологичных ассистентах помощи водителю.

Попасть на онлайн презентацию Škoda Rapid и увидеть этот автомобиль первыми, вы сможете, записавшись на видеопрезентацию на нашем сайте.

16 мая в прямом эфире мы начнем отвечать на ваши вопросы и будем делать это ежедневно на протяжении восьми дней. Начало презентаций в 12:00.

С нетерпением ждем ваши вопросы, которые вы можете уже сейчас присылать нам на почту: info@skoda-avto.ru, а также на нашем сайте по ссылке.

Всех зрителей ждет розыгрыш призов от дилерского центра «Чехия Авто «и другие сюрпризы.

НАША СПРАВКА

Официальный дилер ŠKODA «Чехия Авто»

Адрес: ул. Есенина, дом 1б.

Телефон 8 (4912) 95 55 58.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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