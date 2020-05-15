В Рязани ушел из жизни известный тренер по стрельбе Александр Горбивненко
14 мая на 52-м году жизни скоропостижно скончался Александр Викторович Горбивненко, тренер по стрельбе из лука и арбалета, а также пулевой стрельбе.
С 2007 по 2013 года Александр Викторович работал тренером в детско-юношеской спортивной школе Рязанской района на отделении стрельбы из лука. Его воспитанниками были многие первые призеры всероссийских соревнований. Он тренировал школьников в Рязани, Рязанском и Пронском районах. Работал с курсантами Академии ФСИН России.
В 2013 году он вернулся к тренерской работе в свой любимый вид спорта - пулевую стрельбу. До последних дней Александр Викторович был на тренерской работе. Будучи спортивным судьей всероссийской категории все последние годы активно организовывал и проводил соревнования по пулевой стрельбе. Благодаря трудам Александра Викторовича стрелковые виды спорта сохранились и развиваются в настоящее время в Рязанской области.
Члены Рязанской федерации стрельбы из лука, спортсмены, тренеры, спортивные судьи выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Викторовича.
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