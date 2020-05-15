В Рязани скончался сын полка, участник войны Георгий Смирницкий

15 Май 2020 2020-05-15T08:39:38+03:00

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В Рязани скончался участник Великой Отечественной войны, сын полка Георгий Васильевич Смирницкий. Соболезнования родным и близким выразил Совет ветеранов Железнодорожного района.

Георгий Смирницкий родился 15 августа 1933 года. В восемь лет остался без родителей и оказался в расположении 1129-го стрелкового полка, бойцы которого взяли мальчика на воспитание.

Из приказного листа: 31 декабря 1944 года в бою у высоты 308, что северо-западнее города Мишкольц, младший сержант Смирницкий проявил себя отважным и бесстрашным воином. На правом фланге 2-ой роты, вражеский пулемет мешал дальнейшему продвижению вперед. Тринадцатилетний воин Смирницкий, взяв с собой две гранаты и автомат ползком отправился на уничтожение вражеского пулемета. Удачно брошенной гранатой вражеский пулемет с его расчетом был уничтожен. Возвращаясь в расположение роты, младший сержант Смирницкий был ранен.

Награжден орденом Славы III степени и орденом Богдана Хмельницкого.

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ИСТОЧНИК KP.RU