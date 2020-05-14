2020-05-14T21:22:46+03:00
Экономика

ЧОП из Рязани получил солидную долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

Охранное предприятие стало владельцем 80% в национальном нефтяном консорциуме
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ЧОП «Охрана – Рязань» стало владельцем 80% в национальном нефтяном консорциуме (ННК), с активом в Венесуэле, сообщает «Интерфакс». Как следует из данных ЕГРЮЛ, совладельцем ННК стало ООО «ЧОП "РН-Охрана-Рязань"», которое, в свою очередь, в конце апреля перешло в собственность «Росзарубежнефти».

ЧОП до этого времени ничем не выделялось среди других охранных структур «Роснефти», а уставный капитал составлял 250 тысяч рублей. С 1 мая, параллельно со сменой собственника, он был увеличен сразу до 322,75 млрд рублей - такой же уставный капитал у самой «Росзарубежнефти», созданной государством непосредственно перед сделкой с «Роснефтью».

По данным ИА, «Росзарубежнефть» зарегистрировали в Москве 28 марта - в день, когда российское правительство объявило о приобретении у «Роснефти» активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании со 100%-м государственным участием в обмен на 9,6% акций самой НК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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