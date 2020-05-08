Росгвардия отменила плановые проверки рязанских ЧОПов до конца года

8 Май 2020 2020-05-08T08:10:29+03:00

В работу центра лицензионно-разрешительной работы коррективы внесла сложная санитарно-эпидемическая обстановка в Рязанской области

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В центре лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Рязанской области отменили плановые проверки до конца года, сообщает пресс-служба ведомства.

Изменения в плане проверок касаются юридических лиц, у которых есть лицензии на частную охранную деятельность на 2020 год.

Все плановые проверки, запланированные с апреля по декабрь 2020 года, полностью исключены. Причина - неблагоприятная санитарно-эпидемическая обстановка в Рязанской области.

С обновленным графиком проверок охранных и детективных агентств можно ознакомиться на сайте рязанской Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU