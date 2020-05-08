Росгвардия отменила плановые проверки рязанских ЧОПов до конца года
В центре лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Рязанской области отменили плановые проверки до конца года, сообщает пресс-служба ведомства.
Изменения в плане проверок касаются юридических лиц, у которых есть лицензии на частную охранную деятельность на 2020 год.
Все плановые проверки, запланированные с апреля по декабрь 2020 года, полностью исключены. Причина - неблагоприятная санитарно-эпидемическая обстановка в Рязанской области.
С обновленным графиком проверок охранных и детективных агентств можно ознакомиться на сайте рязанской Росгвардии.
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ИСТОЧНИК KP.RU