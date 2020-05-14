2020-05-14T18:40:37+03:00
Общество

В рязанском ПФР напомнили, что работают только по предварительной записи

Чтобы не создавать очереди вокруг здания – охрана все равно не пустит – заявление на получение выплат можно подать по телефону горячей линии или через сайт Пенсионного фонда
Яков РЫКОВ
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В рязанском ПФР напомнили, что работают только по предварительной записи. Фото: ГТРК "Ока".В рязанском ПФР напомнили, что работают только по предварительной записи. Фото: ГТРК "Ока".
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В рязанском Пенсионном фонде напомнили, из-за коронавируса жителей Рязани и области принимают исключительно по предварительной записи. Записаться на прием за консультациями и услугами можно двумя способами.

Во-первых, через официальный сайт ПФР (www.pfrf.ru). В личном кабинете гражданина откроется вкладка «Запись на прием», перейдя на которую, можно заполнить форму талона и выбрать день и время планируемого посещения. Авторизация для получения этой услуги не требуется.

Во-вторых, по телефонам горячих линий, все они указаны ниже.

Кроме того, в личном кабинете на сайте ПФР кроме предварительной записи можно обратиться за любыми государственными услугами, в том числе – за получением выплат в размере 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет.

Напомним, 13 мая более 30 человек пытались попасть в здание Пенсионного фонда на Московском шоссе, но охрана людей не пустила. Рязанцы жаловались, что подать заявление на получение выплат в электронной форме невозможно - программа не работает, а по телефону горячей линии дозвониться тоже нельзя (читать подробнее).

КСТАТИ

Выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка в Рязани. Рассказываем, где и как получить.

Телефоны горячей линии рязанского ПФР

- Рязань – (4912) 30-30-30;

- Ермишинский район: 8 (49144) 2-17-44;

- Захаровский район: 8 (49153) 5-10-85;

- Кадомский район: 8 (49139) 5-15-65;

- Касимовский район: 8 (49131) 2-03-71;

- Клепиковский район: 8 (49142) 2-46-30;

- Кораблинский район: 8 (49143) 5-12-38;

- Милославский район: 8 (49157) 2-21-56;

- Михайловский район: 8 (49130) 2-12-88;

- Александро-Невский район: 8 (49158) 2-20-66;

- Пителинский район: 8 (49145) 6-44-05;

- Пронский район: 8 (49141) 4-31-18;

- Рыбновский район: 8 (49137) 5-09-75;

- Ряжский район: 8 (49132) 2-61-85;

- Рязанский район: 8 (4912) 30-30-30;

- Сапожковский район: 8 (49152) 2-23-20;

- Сараевский район: 8 (49148) 3-12-30;

- Сасовский район: 8 (49133) 2-48-39;

- Скопинский район: 8 (49156) 5-00-31;

- Спасский район: 8 (49135) 3-38-03;

- Старожиловский район: 8 (49151) 2-16-68;

- Ухоловский район: 8 (49154) 5-21-64;

- Шацкий район: 8 (49147) 2-15-48;

- Шиловский район: 8 (49136) 2-28-51;

- Путятинский район: 8 (49146) 2-12-21;

- Чучковский район: 8 (49138) 7-13-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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