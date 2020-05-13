2020-05-13T19:50:23+03:00
Общество

Жители Рязанской области не могут попасть в здание ПФР

Отделения Пенсионного фонда по-прежнему работают в ограниченном режиме, и попасть на прием можно только по предварительной записи
Антон ВОХЕЧ
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Охрана людей не пропускает в здание ПФР. Фото: сайт ГТРК "Ока".Охрана людей не пропускает в здание ПФР. Фото: сайт ГТРК "Ока".
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Как сообщил сайт ГТРК «Ока», более 30 человек пытались попасть в здание Пенсионного фонда на Московском шоссе. Охрана людей не пустила.

Возмущенные жители жаловались, что подать заявление в электронной форме невозможно - программа не работает. По телефону «горячей линии» дозвониться тоже нельзя. А сотрудники ведомства пояснили, что отделения ПФР по-прежнему работают в ограниченном режиме, и попасть на прием можно только по предварительной записи. Заявку нужно оставить на официальном сайте учреждения или пробовать дозвониться на «горячую линию».

Напомним, что мы писали о том, где и как получить положенные на каждого ребенка 10 тысяч рублей. В тот же день родители всей страны бросились атаковать портал «Госуслуги», чтобы поскорее написать заявление на получение денег. В результате сайт завис, а заявления подать не получилось. Более того, на сайте не было никакой информации, в каком конкретно разделе нужно искать заветный бланк.

Но Пенсионный фонд просит не беспокоиться, так как заявления можно подать до 1 октября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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