На улицы Рязани вернулись более двух десятков маршрутов
Пресс-служба администрации Рязани опубликовала сообщение о том, что в связи с окончанием режима интервального движения и увеличения пассажиропотока в областном центре с 13 мая возобновлено движение максимального количества маршруток. На линию вышли маршрутки №№ 33, 33а, 46, 47, 47б, 49, 53, 58, 58а, 66, 66б, 68, 68а, 71, 71б, 75, 85а, 85б, 88, 96, 98, 98а.
14 мая к ним присоединился перевозчик по маршруту №42.
С 15 мая на улице Рязани вернутся маршрутки №№41, 57а, 70, 82, 95.
Сотрудники управления транспорта ежедневно занимаются мониторингом ситуации.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Губернатор Николай Любимов спрогнозировал еще два всплеска COVID-19 в Рязанской области
Такая информация была озвучена в ходе видеоконференции с главврачами рязанских больниц (подробности).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»