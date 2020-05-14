2020-05-14T15:09:41+03:00
Общество

На улицы Рязани вернулись более двух десятков маршрутов

Режим интервального движения в областном центре отменен
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Рязани.Фото: пресс-служба администрации Рязани.
Изменить размер текста:

Пресс-служба администрации Рязани опубликовала сообщение о том, что в связи с окончанием режима интервального движения и увеличения пассажиропотока в областном центре с 13 мая возобновлено движение максимального количества маршруток. На линию вышли маршрутки №№ 33, 33а, 46, 47, 47б, 49, 53, 58, 58а, 66, 66б, 68, 68а, 71, 71б, 75, 85а, 85б, 88, 96, 98, 98а.

14 мая к ним присоединился перевозчик по маршруту №42.

С 15 мая на улице Рязани вернутся маршрутки №№41, 57а, 70, 82, 95.

Сотрудники управления транспорта ежедневно занимаются мониторингом ситуации.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Губернатор Николай Любимов спрогнозировал еще два всплеска COVID-19 в Рязанской области

Такая информация была озвучена в ходе видеоконференции с главврачами рязанских больниц (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи рязанской БСМП показали, как нужно правильно надевать защитный комбинезон
В Рязани перевернулся ехавший на красный Mitsubishi
На улицы Рязани вернулись более двух десятков маршрутов
Рязанская компания возобновила экспортные поставки в Китай
Проститься с бывшим рязанским губернатором Олегом Ковалевым пришли 200 человек
Губернатор Николай Любимов спрогнозировал еще два всплеска COVID-19 в Рязанской области
Задержан убийца рязанца, который с прошлой осени считался безвести пропавшим
В Рязанской области новая возрастная группа вышла в лидеры по количеству заболевших COVID-19
Дмитрий Медведев: За каждым проблемным вопросом стоит конкретный человек
Успейте купить квартиры в «Мармакс» по специальным ценам
Коронавирус в Рязани: 14 мая выявили еще 89 зараженных коронавирусом. Всего – 2028 человек
Ярополк и Тея: какие имена выбирали рязанцы детям в апреле