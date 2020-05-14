На улицы Рязани вернулись более двух десятков маршрутов

14 Май 2020 2020-05-14T15:09:41+03:00

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Пресс-служба администрации Рязани опубликовала сообщение о том, что в связи с окончанием режима интервального движения и увеличения пассажиропотока в областном центре с 13 мая возобновлено движение максимального количества маршруток. На линию вышли маршрутки №№ 33, 33а, 46, 47, 47б, 49, 53, 58, 58а, 66, 66б, 68, 68а, 71, 71б, 75, 85а, 85б, 88, 96, 98, 98а.

14 мая к ним присоединился перевозчик по маршруту №42.

С 15 мая на улице Рязани вернутся маршрутки №№41, 57а, 70, 82, 95.

Сотрудники управления транспорта ежедневно занимаются мониторингом ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU