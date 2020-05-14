«Госуслуги» заработали: рязанцы могут подать заявление на получение 10 тысяч рублей

14 Май 2020 2020-05-14T10:01:31+03:00

Для подачи заявления нужны данные о каждом ребенке и банковском счете. Деньги начнут выплачивать с 1 июня

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Портал «Госуслуги» возобновил работу и теперь все рязанские семьи могут без проблем подать заявление на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

Для подачи заявления нужны данные о каждом ребенке и банковском счете. Лучше приготовить их заранее, чтобы заполнить все поля и получить выплату (читаем подробнее, как подать заявление на получение 10 тысяч рублей).

Напомним, выплачивать деньги начнут уже с 1 июня 2020 года. Деньги предоставят абсолютно на каждого ребенка, которым с 11 мая по 30 июня текущего года исполнилось от трех до 16 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU