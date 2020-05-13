Коронавирус в Рязанской области: в регион въехали почти 50 тысяч человек
В целом на 13 мая было выявлено 49106 граждан, прибывших в муниципалитеты из других регионов, в том числе из зарубежных стран. Об этом сообщила опергруппа при региональном правительстве.
В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 2708 приезжих. Отметим, что в областном центре учет ведется отдельно. Все иногородние до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 1703 человека его уже завершили, они здоровы.
Нам стало известно, где в Рязани выявили новые случаи коронавируса. 416 из 1076 инфицированных живут в Московском районе города
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ИСТОЧНИК KP.RU