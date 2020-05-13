Стало известно, где в Рязани выявили новые случаи коронавируса
13 мая в Рязани обновили статистику распространения коронавирусной инфекции с разбивкой по районам города. Самым неблагополучным в этом смысле с большим отрывом остается самый густонаселенный - Московский, где зарегистрировано 416 случаев заражения из 1076. За минувшие сутки 16 местных жителей сдали положительный тест на COVID-19.
В Октябрьском и Железнодорожном районах за сутки выявили по 7 человек с коронавирусом. Теперь там известно о 264 и 239 случаях заражения. В Советском районе их меньше всего – 157.
Полная статистика по районам выглядит следующим образом:
Московский – 416 (+16);
Октябрьский – 264 (+7);
Железнодорожный – 239 (+7);
Советский – 157 (+4).
ИСТОЧНИК KP.RU