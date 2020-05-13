2020-05-13T19:15:13+03:00
Происшествия

На мосту под Рязанью случилось ДТП - образовался затор

Грузовик врезался в ограждение, и это не первый случай за последние дни, связанный с отбойником
Антон ВОХЕЧ
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Разъехаться автомобилям негде - сразу образовался затор. Фото Андрея Корнюшина.Разъехаться автомобилям негде - сразу образовался затор. Фото Андрея Корнюшина.
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В среду, 13 мая, на въезде в Рязань со стороны Солотчи произошло ДТП. Информация об этом появилась в паблике Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

По словам очевидца, водителя автобуса Андрея Корнюшина, авария произошла перед Солотчинским мостом. Это случилось там, где начинается действие знаков, ограничивающих скорость до 50 км/час. Небольшой грузовик врезался в отбойник. Из-за этого стал собираться затор из автомобилей. Сотрудники ГИБДД, благо пост ДПС рядом, уже работают на месте дорожного происшествия.

Напомним, что в субботу, 9 мая, около 5.50 на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Путятинского района произошло смертельное ДТП. Металлическая лента ограждения насквозь прошила иномарку. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, 73-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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