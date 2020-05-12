В Рязанской области дорожное ограждение насквозь прошило иномарку

12 Май 2020 2020-05-12T11:29:54+03:00

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В субботу, 9 мая, около 5.50 на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Путятинского района произошло смертельное ДТП. Автомобиль Opel Meriva, которым управлял 56-летний житель Мордовии, врезался в дорожное ограждение. Металлическая лента ограждения насквозь прошила иномарку. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, 73-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована. По предварительной версии, аварии произошла из-за неправильно выбранной скорости движения.

Всего на минувшую пятницу и праздничные дни на дорогах региона произошло 12 ДТП, в которых один человек погиб и 19 получили травмы. Задержаны 62 нетрезвых водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU