В райцентре Чучково под колеса BMW попал первоклассник на велосипеде

12 Май 2020 2020-05-12T11:47:01+03:00

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В заключительный праздничный день, 11 мая, в райцентре Чучково на торговой площадке возле улицы Молодежной произошло ДТП. Водитель автомобиля BMW X5, сдавая задним ходом, не заметил ехавшего на велосипеде ученика 1 класса Чучковской школы. Мальчик упал, ударившись лицом об асфальт.

Издательство «Пресса» (со ссылкой на Шиловское подразделение Госавтоинспекции) сообщает, что мальчика для оказания экстренной помощи доставили в районную больницу.

Напомним, что всего на дорогах региона за минувшие праздничные дни погиб один человек.

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Водитель автомобиля погиб, пассажирка получила травмы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU