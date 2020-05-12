2020-05-12T11:47:01+03:00
Происшествия

В райцентре Чучково под колеса BMW попал первоклассник на велосипеде

Мальчика доставили в местную больницу
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".
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В заключительный праздничный день, 11 мая, в райцентре Чучково на торговой площадке возле улицы Молодежной произошло ДТП. Водитель автомобиля BMW X5, сдавая задним ходом, не заметил ехавшего на велосипеде ученика 1 класса Чучковской школы. Мальчик упал, ударившись лицом об асфальт.

Издательство «Пресса» (со ссылкой на Шиловское подразделение Госавтоинспекции) сообщает, что мальчика для оказания экстренной помощи доставили в районную больницу.

Напомним, что всего на дорогах региона за минувшие праздничные дни погиб один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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