Студентов рязанского медколледжа используют как бесплатную рабочую силу

13 Май 2020 2020-05-13T15:36:41+03:00

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Студентов Рязанского медицинского колледжа, у которых в эти дни проходит преддипломная практика, вместо занятий заставляют отмывать старое здание БСМП. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказали студенты учебного заведения и их родители.

Во время финальной в процессе обучения практики, будущие медики должны отрабатывать полученные ими теоретические знания, но вместо этого их используют в качестве бесплатной рабочей силы.

- За все время нашего обучения, инъекции мы делали всего несколько раз, единственное что нам доверяли, так это перевозку на каталках больных. Причем главная наша надежда чему-то научиться, была именно на этот месяц. Но вместо этого из нас сделали уборщиц. И как с такими дипломами мы потом будем работать, остается только гадать – поделилась своими переживаниями одна из студенток.

Напомним, что по планам регионального минздрава, в старое здание БСМП в ближайшее время должен переехать Рязанский онкологический диспансер. И, видимо, в ведомстве в очередной раз решили сэкономить, так как студентам можно не платить.

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ИСТОЧНИК KP.RU