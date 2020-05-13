2020-05-13T15:36:41+03:00
Общество

Студентов рязанского медколледжа используют как бесплатную рабочую силу

Вместо преддипломной практики будущих медработников заставляют отмывать старое здание БСМП
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: Рязанский медицинский колледж.Фото: Рязанский медицинский колледж.
Изменить размер текста:

Студентов Рязанского медицинского колледжа, у которых в эти дни проходит преддипломная практика, вместо занятий заставляют отмывать старое здание БСМП. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказали студенты учебного заведения и их родители.

Во время финальной в процессе обучения практики, будущие медики должны отрабатывать полученные ими теоретические знания, но вместо этого их используют в качестве бесплатной рабочей силы.

- За все время нашего обучения, инъекции мы делали всего несколько раз, единственное что нам доверяли, так это перевозку на каталках больных. Причем главная наша надежда чему-то научиться, была именно на этот месяц. Но вместо этого из нас сделали уборщиц. И как с такими дипломами мы потом будем работать, остается только гадать – поделилась своими переживаниями одна из студенток.

Напомним, что по планам регионального минздрава, в старое здание БСМП в ближайшее время должен переехать Рязанский онкологический диспансер. И, видимо, в ведомстве в очередной раз решили сэкономить, так как студентам можно не платить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где в Рязани выявили новые случаи коронавируса
Рязанская область закупила аппараты ИВЛ, из-за которых погибли люди
Студентов рязанского медколледжа используют как бесплатную рабочую силу
«Зеленая многоходовка Рязани» – скверы открыли, парки и набережные нет
В Рязани решают, когда провести школьные выпускные и последние звонки
Рязанские власти ответили на призыв горожан открыть магазины одежды и обуви
Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей превысило цифру 200
В Рязани погиб 17-летний молодой человек
Рязанская область перешагнула отметку в 2000 зараженных коронавирусом
Фонтаны в Рязани не запускают из-за пандемии
Ради борьбы с коронавирусом пара рязанских врачей рассталась с дочерью
На улице Крупской в Рязани сбили женщину
Коронавирус в Рязани, 8.30 13 мая: на наличие инфекции проверяют 2542 человека
В троллейбусах Рязани пройдут рейды по соблюдению масочного режима
Ксения Собчак включила Касимов в тройку худших городов России
Коронавирус в Рязани: за сутки из больниц выписаны более полусотни человек
Коронавирус в Рязани: оперштаб подтвердил смерть еще двух заболевших
Врач-эпидемиолог рассказала рязанцам, как легко отличить простуду от коронавируса
13 мая в квартирах рязанцев массово отключат холодную воду
С 13 мая в Рязани возобновляют работу платные парковки
Спрос на «Ростелеком Лицей» в Рязани во время самоизоляции увеличился в шесть раз
В Рязанской области под колесами иномарки погиб лось