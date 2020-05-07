В Рязани онкодиспансер приостановил плановые госпитализации
Рязанский онкологический диспансер начал переезжать в старое здание БСМП, в связи с этим руководство онкодиспансера решило временно перенести плановые госпитализации. Но чиновники минздрава заверили, что «скоро все возобновится».
В старой больнице скорой помощи разместятся:
- операционное отделение;
- отделение противоопухолевой лекарственной терапии;
- рентгенологическое и онкохирургическое отделения;
- патоморфологическая лаборатория;
- администрация диспансера.
После того, стационар полностью разместится, переезжать начнет и поликлиника диспансера.
Напомним, подготовительные работы для строительства нового здания онкологического центра начались в Рязани в апреле этого года. На время строительства лечебное учреждение расположится в старом здании БСМП.
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ИСТОЧНИК KP.RU