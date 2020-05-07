2020-05-07T15:37:48+03:00
Общество

В Рязани онкодиспансер приостановил плановые госпитализации

Медицинское учреждение переезжает в здание старой больницы СМП
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
В Рязани онкодиспансер приостановил плановые госпитализации.В Рязани онкодиспансер приостановил плановые госпитализации.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Рязанский онкологический диспансер начал переезжать в старое здание БСМП, в связи с этим руководство онкодиспансера решило временно перенести плановые госпитализации. Но чиновники минздрава заверили, что «скоро все возобновится».

В старой больнице скорой помощи разместятся:

- операционное отделение;

- отделение противоопухолевой лекарственной терапии;

- рентгенологическое и онкохирургическое отделения;

- патоморфологическая лаборатория;

- администрация диспансера.

После того, стационар полностью разместится, переезжать начнет и поликлиника диспансера.

Напомним, подготовительные работы для строительства нового здания онкологического центра начались в Рязани в апреле этого года. На время строительства лечебное учреждение расположится в старом здании БСМП.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: опергруппа подтвердила, что на базе БСМП могут открыть спецгоспиталь

А вот информацию о пациентах, переведенных из Москвы, представители штаба опровергли (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще в шести населенных пунктах Рязанской области появился коронавирус
В Рязани онкодиспансер приостановил плановые госпитализации
Окна Победы в Рязани: школьников привлекли к патриотической акции
«Само пройдет». В Сасове против матери 9-летней девочки возбудили уголовное дело
К 75-летию Победы в Рязани откроют парк военной техники
Артем Никитин стал участником праймериз «Единой России»
«Ростелеком» приглашает пройти онлайн-квест ко Дню Победы «Дороги памяти»
Коронавирус в Рязани: количество зараженных детей увеличилось до 149
Спецподразделения отработали в Рязанской области защиту КПП воинских частей от нападения
В Рязанской области подтвердили 86 новых случаев коронавируса
Из-за мощного ливня в Пронском районе водитель на скорости снес электроопору
Роддом №2 в Рязани перестал принимать рожениц из-за коронавируса
Для борьбы с коронавирусом во Владимирскую область приедут медики из Рязани
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 7 мая 8.30: заражены 1310 человек
В Рязани 9 мая пройдет выставка военной техники