В Рязани онкодиспансер приостановил плановые госпитализации

7 Май 2020 2020-05-07T15:37:48+03:00

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Рязанский онкологический диспансер начал переезжать в старое здание БСМП, в связи с этим руководство онкодиспансера решило временно перенести плановые госпитализации. Но чиновники минздрава заверили, что «скоро все возобновится».

В старой больнице скорой помощи разместятся:

- операционное отделение;

- отделение противоопухолевой лекарственной терапии;

- рентгенологическое и онкохирургическое отделения;

- патоморфологическая лаборатория;

- администрация диспансера.

После того, стационар полностью разместится, переезжать начнет и поликлиника диспансера.

Напомним, подготовительные работы для строительства нового здания онкологического центра начались в Рязани в апреле этого года. На время строительства лечебное учреждение расположится в старом здании БСМП.

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ИСТОЧНИК KP.RU