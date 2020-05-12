«Иду встречать мужа с войны». В Шиловском районе нашли бабушку, 12 дней блуждавшую по лесу
Информация об исчезновении Александры Николаевны Булычевой (82 года), жительницы поселка Лесной Шиловского района Рязанской области в полицию поступила 29 апреля. Местонахождение престарелой женщины было неизвестно с 10.30 28 апреля.
Кроме полиции к поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань». Опрос жителей поселка и окрестных населенных пунктов позволил получить первые свидетельства – появилось направление, по которому шла бабушка. На следующий день информация уточнилась. Женщину видели в Новомосоловском (Клоковка) и Зеленом Боре. По словам местных жителей, она была дезориентирована и думала, что идет встречать мужа с войны.
Четвертого мая к поискам присоединились волонтеры из Нижегородской области. Территория прочесывалась с помощью коптеров. Однако надежды на благополучный исход стремительно таяли…
8 мая – спустя 12 дней после исчезновения – один из местных жителей обнаружил Александру Николаевну в лесу. Она была в сознании, хотя и сильно истощена, но главное - жива!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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