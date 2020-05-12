В поле в Сараевском районе рыбак обнаружил тело 32-летнего мужчины

12 Май 2020 2020-05-12T13:13:41+03:00

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Утром 11 мая в Сараевском районе обнаружили труп 32-летнего местного жителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

Труп покойного лежал на полевой тропе между селом Островка и деревней Малиновка, расположенными в километре друг от друга.

— Тело обнаружил рыбак и сразу позвонил в полицию, — рассказывает следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Максим Сеничкин. — По предварительным данным, мужчина шел из дома к месту работы, и в пути ему стало плохо с сердцем. Криминальных следов на теле не обнаружено. В настоящее время по данному факту проходит доследственная проверка, все обстоятельства уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU