Рязанка обнаружила в унаследованной квартире костные останки своего брата

12 Май 2020 2020-05-12T08:50:39+03:00

Мужчина перестал выходить на связь семь лет назад. Проводится проверка

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Пенсионерка из Рязани обнаружила в унаследованной квартире в Москве костные останки своего брата, сообщает telegram-канал Mash. Родственник 80-летней женщины бесследно исчез еще в 2013 году.

Когда новая владелица жилища вместе с племянником заехала в квартиру на улице Екатерины Будановой, чтобы разобраться с хламом, то среди гор мусора нашла человеческие кости.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, останки принадлежат исчезнувшему брату женщины – хозяина квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU