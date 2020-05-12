Рязанка обнаружила в унаследованной квартире костные останки своего брата
Пенсионерка из Рязани обнаружила в унаследованной квартире в Москве костные останки своего брата, сообщает telegram-канал Mash. Родственник 80-летней женщины бесследно исчез еще в 2013 году.
Когда новая владелица жилища вместе с племянником заехала в квартиру на улице Екатерины Будановой, чтобы разобраться с хламом, то среди гор мусора нашла человеческие кости.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, останки принадлежат исчезнувшему брату женщины – хозяина квартиры.
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ИСТОЧНИК KP.RU