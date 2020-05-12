2020-05-12T05:52:59+03:00
Общество

Скончался экс-глава рязанского КГБ генерал-майор Юрий Мосяков

Похоронят контрразведчика в Москве на Троекуровском кладбище
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Скончался экс-глава рязанского КГБ генерал-майор Юрий Мосяков.Скончался экс-глава рязанского КГБ генерал-майор Юрий Мосяков.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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10 мая на 89-м году жизни не стало генерал-майора в отставке Юрия Мосякова, возглавлявшего управление КГБ СССР по Рязанской области с 1978 по 1988 год, сообщает пресс-служба УФСБ. Ветеран органов безопасности скончался в столице.

ДОСЬЕ «КП»

Юрий Васильевич Мосяков родился 11 апреля 1932 года в Тюмени.

С 1955 года служил в органах безопасности на оперативных и руководящих должностях.

Под его руководством рязанское управление КГБ достигло значимых результатов в оперативно-служебной деятельности. Кроме того, по его инициативе в Рязани увековечили память Героя Советского Союза Владимира Молодцова, организована шефская помощь Солотчинской школе-интернату.

В 1988 году Мосяков перевели для дальнейшего прохождения службы в Москву, но он никогда не терял связи с рязанскими коллегами. Активно участвовал в ветеранском движении.

Похоронят Юрия Мосякова в Москве на Троекуровском кладбище.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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