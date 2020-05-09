Коронавирус выявили еще у 85 человек в Рязанской области, на подтверждении 88 тестов

9 Май 2020 2020-05-09T12:00:27+03:00

Число зараженных коронавирусом возросло почти на сотню. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1560 человек

Изменить размер текста: A A

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 9 мая в регионе выявлено еще 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 1560 жителей рязанского региона. Еще 88 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1648 человек.

В текущий момент под наблюдением врачей находятся 2394 рязанца. 4213 его уже прошли, они обследованы и здоровы. В тяжелом состоянии - 50 пациентов с коронавирусом.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: власти прокомментировали возможность открытия детских садов

Ответ министерства образования опубликован на официальной странице губернатора Николая Любимова (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU