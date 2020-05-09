Коронавирус выявили еще у 85 человек в Рязанской области, на подтверждении 88 тестов
По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 9 мая в регионе выявлено еще 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Таким образом, с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 1560 жителей рязанского региона. Еще 88 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1648 человек.
В текущий момент под наблюдением врачей находятся 2394 рязанца. 4213 его уже прошли, они обследованы и здоровы. В тяжелом состоянии - 50 пациентов с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU