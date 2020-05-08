2020-05-08T11:52:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: власти прокомментировали возможность открытия детских садов

Ответ министерства образования опубликован на официальной странице губернатора Николая Любимова
Роман ДОРОФЕЕВ
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Родители очень ждут, когда детей можно будет вновь привести в детские сады.Родители очень ждут, когда детей можно будет вновь привести в детские сады.
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Власти Рязанской области рассказали о возможности открытия детских садов в регионе. Ответ министерства образования и молодежной политики был опубликован на официальной страничке губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети «ВКонстанкте».

В сообщении говорится:

«Детсады не будут работать до особого распоряжения губернатора. Конкретных дат нет. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации».

Отметим, что детские дошкольные учреждения в регионе закрыты с начала апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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