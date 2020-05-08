Коронавирус в Рязани: власти прокомментировали возможность открытия детских садов

8 Май 2020 2020-05-08T11:52:58+03:00

Родители очень ждут, когда детей можно будет вновь привести в детские сады.

Изменить размер текста: A A

Власти Рязанской области рассказали о возможности открытия детских садов в регионе. Ответ министерства образования и молодежной политики был опубликован на официальной страничке губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети «ВКонстанкте».

В сообщении говорится:

«Детсады не будут работать до особого распоряжения губернатора. Конкретных дат нет. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации».

Отметим, что детские дошкольные учреждения в регионе закрыты с начала апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус выявили еще у 85 человек в Рязанской области, подтвердили – у 79

Число зараженных и условно зараженных (чьи анализы проверяют повторно) превысило 1500 человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU