Коронавирус в Рязани: власти прокомментировали возможность открытия детских садов
Власти Рязанской области рассказали о возможности открытия детских садов в регионе. Ответ министерства образования и молодежной политики был опубликован на официальной страничке губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети «ВКонстанкте».
В сообщении говорится:
«Детсады не будут работать до особого распоряжения губернатора. Конкретных дат нет. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации».
Отметим, что детские дошкольные учреждения в регионе закрыты с начала апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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