Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 9 мая 8.30: под наблюдением 2394 человека
По информации оперативной рабочей группы регионального правительства , по состоянию на 8.30 в регионе зарегистрировано 1475 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся еще 85 положительных тестов.
В целом на 8.30 9 мая поступила информация о 6607 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Медики наблюдают за 2394 жителями региона. 4213 его уже прошли, они обследованы и здоровы.
Напомним, что в Рязани в тяжелом состоянии находятся 50 пациентов с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU