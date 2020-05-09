Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 9 мая 8.30: под наблюдением 2394 человека

9 Май 2020 2020-05-09T09:30:29+03:00

Многие недовольны, что не могут полноценно отметить Праздник Победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще 85 положительных тестов находятся на подтверждении у регионального Роспотребнадзора

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По информации оперативной рабочей группы регионального правительства , по состоянию на 8.30 в регионе зарегистрировано 1475 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся еще 85 положительных тестов.

В целом на 8.30 9 мая поступила информация о 6607 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Медики наблюдают за 2394 жителями региона. 4213 его уже прошли, они обследованы и здоровы.

Напомним, что в Рязани в тяжелом состоянии находятся 50 пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU