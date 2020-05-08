В Рязани в тяжелом состоянии находятся 50 пациентов с коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T20:13:12+03:00

Всего в больницах остается 221 человек с положительным тестом на COVID-19

Изменить размер текста: A A

На 8 мая в Рязани в тяжелом состоянии находятся 50 пациентов с коронавирусной инфекцией (-6 по сравнению с 7 мая). Шестеро из них (на одного больше, чем в четверг) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У 171 пациента состояние удовлетворительное или средней степени тяжести, сообщили в оперативной группе.

Всего в медучреждениях остается 221 (-38) человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 17 детей. Большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме и находятся на домашнем карантине.

Напомним, в регионе выявили 1560 случаев новой коронавирусной инфекции. Сюда входят люди с положительными, но не проверенными повторно тестами, выздоровевшие и умершие пациенты.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Вице-губернатор Игорь Греков: От коронавируса в Рязанской области умерли пять человек

Всего с начала пандемии в регионе скончались 12 человек, но причиной смерти COVID-19 стал только в пяти случаях (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU