В Рязани в тяжелом состоянии находятся 50 пациентов с коронавирусом
На 8 мая в Рязани в тяжелом состоянии находятся 50 пациентов с коронавирусной инфекцией (-6 по сравнению с 7 мая). Шестеро из них (на одного больше, чем в четверг) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
У 171 пациента состояние удовлетворительное или средней степени тяжести, сообщили в оперативной группе.
Всего в медучреждениях остается 221 (-38) человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в том числе 17 детей. Большинство зараженных переносят болезнь в легкой форме и находятся на домашнем карантине.
Напомним, в регионе выявили 1560 случаев новой коронавирусной инфекции. Сюда входят люди с положительными, но не проверенными повторно тестами, выздоровевшие и умершие пациенты.
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ИСТОЧНИК KP.RU