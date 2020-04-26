В Рязанской области продолжается акция «Нам есть кем гордиться»

26 Апр 2020 2020-04-26T17:36:17+03:00

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В Рязанской области продолжается масштабный проект «Нам есть кем гордиться», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция реализуется по инициативе главы региона, члена Высшего совета партии Николая Любимова.

О героях-земляках рассказывают секретари местных отделений «Единой России», активисты партии, депутаты, главы администраций муниципалитетов, работники социальной сферы, школьники.

Так, лидер михайловских единороссов Евгений Сидоров вспомнил о подвигах Героя Советского Союза Александра Лавренова, который родился 20 апреля 1920 года в селе Печерниковские Выселки Михайловского уезда.

К июню 1943 года лейтенант Лавренов совершил 47 боевых вылетов, в 26 воздушных боях сбил лично 17 и в составе группы 3 самолета противника. В ноябре 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, Александру Лавренову присвоили звание Героя Советского Союза. Всего он выполнил около 150 боевых вылетов, участвовал в 40 воздушных боях.

Режиссер массовых праздников Дворца культуры имени В.И. Ленина города Скопина, член партии Валерия Мещанинова поделилась историей своего прадедушки. Иван Лукьянович Моисеев служил в войну артиллеристом, был командиром зенитного орудия, дошел до Польши. За проявленное мужество в боях награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Москвы».

Активистка молодежной администрации Шиловского района Юлия Телкова отдала дать памяти своему земляку, уроженцу села Желудево, генералу-лейтенанту Ивану Николаевичу Анашкину. Он являлся одним из первых командиров батареи гвардейских минометов «Катюша», затем стал командиром дивизиона. С 1943 года Иван Анашкин был начальником штаба гвардейского минометного полка, а с 1945 года — командиром полка. Награжден орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета, двумя иностранными орденами, множеством медалей.

Проект «Нам есть кем гордиться» реализуется с начала ноября 2019 года. Информация о героях — уроженцах Рязанской области размещается во всех образовательных учреждениях региона, а также на зданиях муниципальных администраций. Каждый материал сопровождается QR-кодами, по которым можно открыть видео о жизни и подвигах воинов. В каждом видеоролике повествование ведет наш современник.

Видеоролики о героях размещаются на сайте правительства Рязанской области в разделе «Мы помним», на страницах местных отделений партии «Единая Россия» в социальных сетях.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU