СКР проверит информацию о нападении на бригаду «неотложки» в Рязани

26 Апр 2020 2020-04-26T15:40:07+03:00

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Сотрудниками следственного управления СКР по Рязанской области проводится доследственная проверка по размещенной в социальных сетях информации о нападении вечером 25 апреля во дворе дома по улице Крупской областного центра на бригаду «Скорой помощи».

По сообщению анонимного источника, женщина вела себя крайне агрессивно в отношении медиков. Официальной версии случившегося в самом неблагополучном в отношении COVID-19 районе Рязани до сих пор нет.

В ходе проверки следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также и дать правовую оценку действиям нападавших. По результатам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU