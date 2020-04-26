СКР проверит информацию о нападении на бригаду «неотложки» в Рязани
Сотрудниками следственного управления СКР по Рязанской области проводится доследственная проверка по размещенной в социальных сетях информации о нападении вечером 25 апреля во дворе дома по улице Крупской областного центра на бригаду «Скорой помощи».
По сообщению анонимного источника, женщина вела себя крайне агрессивно в отношении медиков. Официальной версии случившегося в самом неблагополучном в отношении COVID-19 районе Рязани до сих пор нет.
В ходе проверки следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также и дать правовую оценку действиям нападавших. По результатам будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU