2020-04-26T10:06:22+03:00
Происшествия

Нетрезвый рязанец украл велосипед у курьера по доставке еды

Задержать его удалось благодаря бдительности коллеги потерпевшего
Антон ВОХЕЧ
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Сработала профессиональная солидарность.Сработала профессиональная солидарность.Фото: Павел АВЕРИН
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Сотрудники полиции благодаря неравнодушному отношению курьера по доставке еды смогли задержать 27-летнего жителя Железнодорожного района, укравшего велосипед у коллеги потерпевшего.

Поздним вечером сообщивший о правонарушении в полицию мужчина увидел, как человек с характерным рюкзаком за плечами вошел в один из ресторанов в центре Рязани, оставив возле здания велосипед. Практически сразу же после этого прохожий «оседлал» его и поехал восвояси. Курьер последовал за ним, корректируя по телефону действия полицейских. Когда, как впоследствии оказалось, нетрезвый рязанец подъехал к своему дому, там его уже ждал наряд.

Незадачливый велосипедист объяснил свой поступок тем, что, засидевшись в гостях допоздна, хотел добраться домой, а денег на такси не было. Молодой рязанец уже попадал в поле зрения полиции за правонарушения, и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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