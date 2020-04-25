25 Апр 2020 2020-04-25T17:54:52+03:00

Коронавирус в Рязани: мэрия обновила данные по зараженным в городе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В каких районах Рязани больше инфицированных коронавирусом людей

Изменить размер текста: A A

По последним данным оперативной группы регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 602 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 329 человек проживают в Рязани.

Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:

- в Московском районе зарегистрировано 116 (+16) случаев;

- в Октябрьском районе – 94 (+14) случая;

- в Железнодорожном районе – 77 (+7);

- в Советском районе – 42 (+4) случая заражения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 25 апреля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 25 апреля 2020 года (информация обновляется).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU