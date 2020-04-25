Коронавирус в Рязани: мэрия обновила данные по зараженным в городе
По последним данным оперативной группы регионального правительства, в Рязанской области зарегистрировали 602 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 329 человек проживают в Рязани.
Администрация города опубликовала последние данные по зараженным в Рязани:
- в Московском районе зарегистрировано 116 (+16) случаев;
- в Октябрьском районе – 94 (+14) случая;
- в Железнодорожном районе – 77 (+7);
- в Советском районе – 42 (+4) случая заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU