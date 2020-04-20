2020-04-20T10:07:01+03:00
Происшествия

Произошел гидроудар: в СК рассказали подробности гибели рязанца на Пасху от петарды

Следственный комитет продолжает доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства трагического случая
Александр ЕФАНОВ
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Произошел гидроудар: в СК рассказали подробности гибели рязанца на Пасху от петарды.Произошел гидроудар: в СК рассказали подробности гибели рязанца на Пасху от петарды.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Следственном комитете «Комсомолке» рассказали подробности гибели 41-летнего мужчины от взрыва петарды в Михайловском районе.

— Мужчина поместил петарду в бочку, в которой находилась вода, — рассказывает старший следователь Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Буянов. — Как сказал эксперт, произошел гидроудар - и вода придала скорость заряду. От бочки отлетел один металлический фрагмент, который смертельно травмировал местного жителя. Больше никто из компании не пострадал, они находились на удалении от места запуска петарды.

Напомним, трагедия в Михайловском районе произошла 19 апреля во время празднования Пасхи. Местный житель купил мощную петарду и установил ее в бочке (читать подробнее). В настоящее время Михайловский МСО проводит доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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Трагедия случилась во дворе дома мужчины (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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