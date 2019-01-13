При запуске петарды погиб 32-летний рязанец

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-13T10:35:07+03:00

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Вечером в субботу, 12 января, в Пителинском районе погиб мужчина 1986 года рождения, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Рязанской области.

Житель села Нестерово вышел из дома вместе с членами своей семьи и друзьями, чтобы запустить петарду. Залп, как показалось мужчине, слишком долго не появлялся, и рязанец решил проверить, что с системой. Подойдя к петарде, он наклонился прямо над ней и в этот момент петарда рванула. От полученных травм головы и лица мужчина скончался на месте.

По факту гибели Касимовский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.