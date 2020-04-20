Во время празднования Пасхи от взрыва петарды погиб житель Рязанской области
Во время празднования Пасхи в Михайловском районе произошел трагический случай. Об этом «Комсомолке» сообщили в Михайловском МСО.
— Компания отмечала Пасху. Один из участников купил мощную петарду, — рассказывает руководитель Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области Сергей Конюшков. — Рвануть он решил таким образом, что поместил в железную бочку и поджег. В итоге бочку разорвало, и металлическим осколком от бочки потерпевшего пробивает насквозь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Произошел гидроудар! В Следственном комитете рассказали, как могла разорваться бочка (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
При запуске петарды погиб 32-летний рязанец
Трагедия случилась во дворе дома мужчины (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU