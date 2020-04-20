2020-04-20T10:14:30+03:00
Происшествия

Во время празднования Пасхи от взрыва петарды погиб житель Рязанской области

По факту смерти потерпевшего Следственный комитет проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося
Александр ЕФАНОВ
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От взрыва петарды в Михайловском во время празднования Пасхи погиб рязанец.От взрыва петарды в Михайловском во время празднования Пасхи погиб рязанец.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время празднования Пасхи в Михайловском районе произошел трагический случай. Об этом «Комсомолке» сообщили в Михайловском МСО.

— Компания отмечала Пасху. Один из участников купил мощную петарду, — рассказывает руководитель Михайловского МСО СУ СК России по Рязанской области Сергей Конюшков. — Рвануть он решил таким образом, что поместил в железную бочку и поджег. В итоге бочку разорвало, и металлическим осколком от бочки потерпевшего пробивает насквозь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Произошел гидроудар! В Следственном комитете рассказали, как могла разорваться бочка (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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