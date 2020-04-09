2020-04-09T16:41:23+03:00
Общество

В 17 районах Рязанской области ввели особый противопожарный режим

Где-то он действует на всей территории, а где-то в отдельных городских и сельских поселениях
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В 17 районах Рязанской области ввели особый противопожарный режимВ 17 районах Рязанской области ввели особый противопожарный режим
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По состоянию на 9 апреля в Рязанской области особый противопожарный режим действует в 17 районах: где-то на всей территории, а где-то частично. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Полностью охвачены:

- Александро-Невский,

- Рыбновский,

- Ряжский,

- Скопинский,

- Спасский,

- Шиловский,

- Касимовский,

- Кораблинский.

Еще в 8 районах режим введен точечно – в 2 городских и 42 сельских поселениях, это:

- Кадомский,

- Пителинский,

- Путятинский,

- Рязанский,

- Сараевский,

- Сасовский,

- Ухоловский,

- Шацкий.

Что влечет за собой особый противопожарный режим? Во-первых, ограничение на посещение лесов (формально для всех, кроме местных жителей и ряда должностных лиц). Во-вторых, увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП), а именно до 4 тысяч рублей для граждан и куда больше для других категорий. Наказание, в том числе, предусмотрено за бесконтрольное сжигание сухой травы и разведение костров ближе 50 метров от зданий и сооружений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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