В 17 районах Рязанской области ввели особый противопожарный режим
По состоянию на 9 апреля в Рязанской области особый противопожарный режим действует в 17 районах: где-то на всей территории, а где-то частично. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Полностью охвачены:
- Александро-Невский,
- Рыбновский,
- Ряжский,
- Скопинский,
- Спасский,
- Шиловский,
- Касимовский,
- Кораблинский.
Еще в 8 районах режим введен точечно – в 2 городских и 42 сельских поселениях, это:
- Кадомский,
- Пителинский,
- Путятинский,
- Рязанский,
- Сараевский,
- Сасовский,
- Ухоловский,
- Шацкий.
Что влечет за собой особый противопожарный режим? Во-первых, ограничение на посещение лесов (формально для всех, кроме местных жителей и ряда должностных лиц). Во-вторых, увеличение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП), а именно до 4 тысяч рублей для граждан и куда больше для других категорий. Наказание, в том числе, предусмотрено за бесконтрольное сжигание сухой травы и разведение костров ближе 50 метров от зданий и сооружений.
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ИСТОЧНИК KP.RU