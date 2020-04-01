Рослесхоз включил Рязанскую область в зону риска лесных пожаров
Повышенная пожарная опасность в лесах ожидает Рязанскую область в мае. Такой прогноз сделал Рослесхоз на основе долгосрочного прогноза Гидрометцентра и данных многолетних наблюдений Авиалесоохраны.
Как сообщает пресс-служба федерального агентства, помимо Рязанской среди ближайших регионов природные пожары в мае наиболее вероятны на востоке Московской и в Тамбовской областях. Еще раньше, в апреле, в список регионов с рисками ЧС попадают другие соседи – Тульская, Липецкая, Пензенская области и Мордовия.
27 регионов, по данным Рослесхоза, не готовы к пожароопасному сезону в полной мере. Входит ли в их число Рязанская область, не уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU