Рослесхоз включил Рязанскую область в зону риска лесных пожаров

1 Апр 2020 2020-04-01T09:08:43+03:00

Наиболее вероятны они в мае. Вывод сделали на основе данных Гидрометцентра и Авиалесоохраны

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Повышенная пожарная опасность в лесах ожидает Рязанскую область в мае. Такой прогноз сделал Рослесхоз на основе долгосрочного прогноза Гидрометцентра и данных многолетних наблюдений Авиалесоохраны.

Как сообщает пресс-служба федерального агентства, помимо Рязанской среди ближайших регионов природные пожары в мае наиболее вероятны на востоке Московской и в Тамбовской областях. Еще раньше, в апреле, в список регионов с рисками ЧС попадают другие соседи – Тульская, Липецкая, Пензенская области и Мордовия.

27 регионов, по данным Рослесхоза, не готовы к пожароопасному сезону в полной мере. Входит ли в их число Рязанская область, не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU