Идем в обход: полицейские запретили рязанским медикам ходить на работу через парк

9 Апр 2020 2020-04-09T10:11:03+03:00

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В редакцию «Комсомольской правды» обратились читатели, работающие в областном противотуберкулезном диспансере. Медицинские работники рассказали, что 8 апреля по пути на работу их остановили полицейские.

- Для того чтобы не ехать на общественном транспорте, мы идем на работу в больницу через Мемориальный парк. Сегодня двух наших сотрудниц остановили, они предъявили пропуска, но их все равно хотели оштрафовать, потому что ходить через парк запрещено. Нужно ходить в обход, - поделились медики и поинтересовались, насколько были законны требования сотрудников МВД.

За разъяснением мы обратились в оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, где нам подтвердили правоту полицейских.

- Официально городские парки закрыты. Поэтому посещать их не следует даже при наличии спецпропуска, - сообщили в оперштабе.

Напомним, с 28 марта губернатор Николай Любимов распорядился ввести новые ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в Рязанской области. Среди мер: «приостановить посещение набережных, скверов, парков». По данным администрации Рязани, в областном центре закрыты 33 зеленые зоны. Пока до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU