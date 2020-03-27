Из-за карантинных мер в Рязани закрывают 33 парка и сквера
К вечеру 27 марта в Рязани начали закрывать «территории общего пользования». Одной из первых стала самая близкая к администрации города – Верхний городской сад, больше известный среди горожан как Наташкин парк. Входы на территорию этого общественного пространства попросту перетянули сигнальной лентой.
Напомним, с 28 марта по 5 апреля губернатор Николай Любимов распорядился ввести новые ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в Рязанской области. Среди новых мер: «приостановить посещение набережных, скверов, парков».
По данным администрации Рязани, в областном центре закрывают 33 зеленые зоны. Пока до 5 апреля.
- Тем не менее, снятие запрета будет зависеть от эпидемической обстановки, - отмечают чиновники.
Людей в Наташкином парке почти не осталось, но некоторых лента не остановила.
Ограничения продлятся как минимум до 5 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU